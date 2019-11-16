"Надо побыстрее тушить": Шевченко упомянул о конфликте перед матчем сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, накануне заключительного поединка отбора на чемпионат Европы-2020 против Сербии, дал традиционную пресс-конференцию.

По мнению наставника, то, что на стадионе не будут присутствовать зрители, является большим минусом для команды.

"Конечно, нам однозначно будет не хватать наших болельщиков здесь... Если не ошибаюсь, отсутствие здесь наших болельщиков - предварительная договоренность между федерациями. Если есть или может быть конфликт, это надо побыстрее тушить. Мы с уважением относимся к своему сопернику, это хорошая команда, и мы полноценно подходим к этому матчу", - цитирует Андрея Николаевича корреспондент OBOZREVATEL.

Шевченко уверен, что с мотивацией у его подопечных проблем не будет.

"У нас тоже есть своя мотивация, несмотря на ситуацию сербов и их шансы еще выйти. Нам надо брать очки, чтобы быть сеянными в корзине и занять там место повыше. Да, мы понимаем ситуацию Сербии и как они подойдут к этому матчу, но мы готовимся к этому матчу с хорошей мотивацией", - отметил тренер.

Шевченко призвал всех любителей футбола забыть про разгромный результат в первом матче между этими сборными.

"Не думаю, что сейчас счет игры во Львове имеет какое-то значение. Тогда у нас была задача взять три очка, и мы это сделали. А какой был счет в итоге, так это не отражает суть всей игры. У сербской команды сейчас свои задачи, а мы смотрим за свои - взять очки, чтобы иметь позиции повыше при жеребьевке и уверенно смотреть в будущее", - подытожил коуч.

Напомним, что 14 октября Украина, обыграв в Киеве Португалию, досрочно оформила выход в финальную часть Евро-2020, заняв итоговое первое место в таблице

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