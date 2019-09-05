Шевченко отправил Коноплянку из сборной Украины

Полузащитник сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка покинул расположение национальной команды Украины, которая готовится к матчу отборочного турнира Евро-2020 с Литвой.

Главный тренер сборной Андрей Шевченко отпустил Коноплянку в "Шахтер", чтобы он сыграл в контрольном матче с "Колосом". Наставник "сине-желтых" объяснил это тем, что Евгению не достает игровой практики.

Евгений Коноплянка ФФУ

"Для меня как для тренера сборной важно, чтобы Женя играл, постоянно получал игровую практику и выступал в хорошем клубе. "Шахтер" — ведущая команда Украины вместе с "Динамо". "Горняки" будут представлять страну в Лиге чемпионов. Важно, чтобы Женя выиграл конкуренцию и играл. Ради этого мы и отправляем его в клуб, чтобы он получил игровую практику там", — передает слова Шевченко "Трибуна".

Рулевой сборной Украины добавил, что пока не принял решения относительно участия Коноплянки в матче с Литвой.

"Он вернется к нам, и мы уже будем смотреть, что делать дальше", — сказал Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какую зарплату получает Коноплянка в "Шахтере"

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