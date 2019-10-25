Шевченко отказался от ключевого игрока сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список игроков, вызванных для подготовки к матчу отбора Евро-2020 с Сербией (17 ноября) и товарищеской игре с Эстонией (14 ноября).

Наставник "желто-синих" решил не привлекать одного из лидеров команды Тараса Степаненко из "Шахтера". Хавбек пропустит официальный матч из-за дисквалификации, а в спарринге Шевченко, видимо, проверит на позиции опорника других игроков.

ФФУ Андрей Шевченко

Полностью список вызванных выглядит так:

вратари – Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания), Юрий Панькив ("Александрия");

защитники – Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все – "Динамо"), Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все – "Шахтер"), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия);

полузащитники – Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все – "Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия);

нападающие – Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер").

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины потеряла лидера перед матчем с Сербией в отборе Евро-2020.

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