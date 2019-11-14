"Мы где-то потеряли..." Шевченко объяснил игру Украины против Эстонии

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал сложную победу Украины над командой Эстонии в Запорожье.

Андрей Шевченко

"Впечатления двоякие. Начали хорошо, создали несколько моментов в первом тайме, но нужно было забивать. Во втором тайме пошли на риск, дали многим ребятам поиграть. Считаю, что матч удался. Мы не отказались от своей игры. В концовке не совсем удачно принимали решения и не получалось забить тот мяч, который мы ждали в начале игры. Если бы забили тогда, все пошло бы по-другому. Претензий у меня ни к кому нет. Многие игроки сыграли свой первый матч за долгое время. Когда не получаешь игровую практику, то немного выпадаешь из игры", – приводит слова наставника Динамомания со ссылкой на канал "Футбол".

Тренер уверен, что в конце второго тайма его подопечные где-то потеряли нить игры, потому что ребята очень хотели выиграть.

"Нужно было дать всем ребятам сыграть. Спасибо болельщикам, что они пришли поддержать команду в такую холодную погоду. Иванисеня? Он очень хорошо вошел в игру. В некоторых эпизодах здорово сыграл. Где-то ошибся, но для дебюта выглядел хорошо. Что касается Шведа, то он вышел и обострил игру, хотя не совсем понимал свою позицию на поле. У него есть хорошие задатки. Мог забить и сделал несколько интересных передач. Но мы ждем от него больше. Я сказал ему это после матча", - подытожил Андрей Николаевич.

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Напомним, что сборная Украины по футболу на последних секундах добыла победу в товарищеском матче с командой Эстонии.

Первая в истории игра нашей национальной сборной в Запорожье на "Славутич Арене" завершилась со счетом 1:0.

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