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21 февраля • обновлено в 11:46
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Шевченко анонсировал изменения в сборной Украины

3.1т
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что на товарищеские матчи национальной команды против Франции и Польши будут вызваны новые футболисты.

"Ждем возобновления чемпионата Украины, следим за всеми легионерами. Думаю, что на контрольные матчи с Францией и Польшей в сборной появятся новые имена. Но фамилии я пока не буду называть", – цитирует слова наставника сборной агентство Zbirna.

Шевченко, присутствовавший на харьковском матче "Шахтера" против "Бенфики" в 1/16 финала Лиги Европы, также прокомментировал выступление украинской команды после зимней паузы.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

УАФ

"Считаю, что Шахтер хорошо вошел в этот год. В поединке с сильным соперником команда выглядела убедительно, в особенности в плане своей готовности. Результат первого матча положительный, хотя все понимают, что выездные игры в Португалии никогда не складываются легко", – добавил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, главный бомбардир сборной Украины Роман Яремчук рассказал, как проходит его восстановление от травмы ахиллова сухожилия.

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Тема
Лига Европы
Персона
Андрей Шевченко
Теги
ФК Бенфика ФК Шахтер Сборная Украины по футболу
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