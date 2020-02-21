Шевченко анонсировал изменения в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что на товарищеские матчи национальной команды против Франции и Польши будут вызваны новые футболисты.

"Ждем возобновления чемпионата Украины, следим за всеми легионерами. Думаю, что на контрольные матчи с Францией и Польшей в сборной появятся новые имена. Но фамилии я пока не буду называть", – цитирует слова наставника сборной агентство Zbirna.

Шевченко, присутствовавший на харьковском матче "Шахтера" против "Бенфики" в 1/16 финала Лиги Европы, также прокомментировал выступление украинской команды после зимней паузы.

Андрей Шевченко УАФ

"Считаю, что Шахтер хорошо вошел в этот год. В поединке с сильным соперником команда выглядела убедительно, в особенности в плане своей готовности. Результат первого матча положительный, хотя все понимают, что выездные игры в Португалии никогда не складываются легко", – добавил он.

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