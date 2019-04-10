Шедевр от Роналду и мощь "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 10 апреля

Двумя поединками в Амстердаме и Манчестере завершились первые матчи вторых четвертьфиналов Лиги чемпионов. "Ювентус" в гостях упустил победу над "Аяксом" (1:1), а "Манчестер Юнайтед" дома уступил "Барселоне (0:1).
"Манчестер Юнайтед" - "Барселона"
УЕФА
Гости с первых минут отлично начали матч и уже на 12-й минуте открыли счет. После удара Луиса Суареса Люк Шоу срезал мяч в собственные ворота. Лайнсмен сперва показал офсайд, однако после подсказки от VAR Джанлука Рокки мяч засчитал.
Быстрый гол не позволил обеим командам заиграть в открытый футбол. МЮ отодвинул игру от своих ворот и вторую половину первого тайма провел в атаках.
"Манчестер Юнайтед" - "Барселона"
УЕФА
"Манчестер Юнайтед" - "Барселона"
УЕФА
Несколько раз опасно бил Рэшфорд, был хороший момент у Далота, но пока тер Штеген сохранил ворота в неприкосновенности.
Впрочем, счет мог стать и 2:0 если б не фантастический сейв де Хеа после выстрела Коутиньо.
"Манчестер Юнайтед" - "Барселона"
УЕФА
После перерыва каталонцы уверенно засушили встречу, не дав "красным дьяволам" нанести ни одного удара в створ ворот. Не было видно, за счет чего подопечные Сульшера смогли б пройти мощную оборону испанского гранда.
"Манчестер Юнайтед" - "Барселона"
УЕФА
"Манчестер Юнайтед" Англия – "Барселона" Испания 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 – 12, автогол Шоу.
Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Янг, Погба, Фред, Мактомини, Диогу Далот (Лингард, 74), Рэшфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68).
Барселона – тер Штеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Артур (Серджи Роберто, 66), Бускетс (Аленья, 90), Ракитич, Коутиньо (Видаль, 65), Месси, Суарес.
Предупреждения: Бускетс (17), Шоу (19), Видаль (71), Лингард (76), Смоллинг (85).
В параллельном матче "Аякс" вышел с боевым настроем, дать бой именитому гранду. Голландцы создали немало голевых моментов, но в итоге пропустили гол на последних секундах первого тайма от Роналду, который до этого был практически незаметен.
Криштиану, получивший повреждение в поединке квалификации Евро-2020 Португалия – Сербия, и успевший восстановиться, нанес шедевральный удар головой.
Во втором тайме ситуация перевернулась. Уже на 46-й минуте хозяева забили гол в ответ.
Нерес вошел в штрафную с левого фланга и неотразимо "выстрелил" в дальний угол. Щенсны не увидел момент удара и не смог вовремя среагировать.
Окрыленные успехом "Аякс" кинул все силы в атаку, но "Юве" действовал в обороне надежнее, чем в первом тайм. Удары по воротам итальянцев шли один за одним. но счет так и не изменился.
"Аякс" - "Ювентус"
УЕФА
"Аякс" - "Ювентус"
УЕФА
"Аякс" - "Ювентус"
УЕФА
"Аякс" - "Ювентус"
УЕФА
"Аякс" Голландия – "Ювентус" Италия 1:1 (0:1, 1:0)
Голы: 0:1 – 45 Роналду, 1:1 – 46 Нерес.
Аякс – Онана, де Лигт, Тальяфико, Велтман, Блинд, ван де Бек, Зиеш, Тадич, Шене (Эккеленкамп, 75), Нерес, де Йонг.
Ювентус – Шченсны, Ругани, Алекс Сандро, Жоау Канселу, Бонуччи, Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дибала, 75), Бернардески (Хедира, 90), Роналду, Манджукич (Дуглас Коста, 60).
Предупреждения: Тальяфико (41), де Йонг (55), Шене (71), Пьянич (83), Эккеленкамп (90).
Ответные игры между этими командам состоятся через неделю,
Напомним, что накануне "Тоттенхэм" на последних минутах добыл победу над "Манчестер Сити" (1:0), а "Ливерпуль" уверенно обыграл "Порту" (2:0).
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