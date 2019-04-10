Шедевр от Роналду и мощь "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 10 апреля

Двумя поединками в Амстердаме и Манчестере завершились первые матчи вторых четвертьфиналов Лиги чемпионов. "Ювентус" в гостях упустил победу над "Аяксом" (1:1), а "Манчестер Юнайтед" дома уступил "Барселоне (0:1).

"Манчестер Юнайтед" - "Барселона" УЕФА

Гости с первых минут отлично начали матч и уже на 12-й минуте открыли счет. После удара Луиса Суареса Люк Шоу срезал мяч в собственные ворота. Лайнсмен сперва показал офсайд, однако после подсказки от VAR Джанлука Рокки мяч засчитал.

Быстрый гол не позволил обеим командам заиграть в открытый футбол. МЮ отодвинул игру от своих ворот и вторую половину первого тайма провел в атаках.

"Манчестер Юнайтед" - "Барселона" УЕФА

"Манчестер Юнайтед" - "Барселона" УЕФА

Несколько раз опасно бил Рэшфорд, был хороший момент у Далота, но пока тер Штеген сохранил ворота в неприкосновенности.

Впрочем, счет мог стать и 2:0 если б не фантастический сейв де Хеа после выстрела Коутиньо.

"Манчестер Юнайтед" - "Барселона" УЕФА

После перерыва каталонцы уверенно засушили встречу, не дав "красным дьяволам" нанести ни одного удара в створ ворот. Не было видно, за счет чего подопечные Сульшера смогли б пройти мощную оборону испанского гранда.

"Манчестер Юнайтед" - "Барселона" УЕФА

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Барселона" Испания 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 12, автогол Шоу.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Янг, Погба, Фред, Мактомини, Диогу Далот (Лингард, 74), Рэшфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68).

Барселона – тер Штеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Артур (Серджи Роберто, 66), Бускетс (Аленья, 90), Ракитич, Коутиньо (Видаль, 65), Месси, Суарес.

Предупреждения: Бускетс (17), Шоу (19), Видаль (71), Лингард (76), Смоллинг (85).

В параллельном матче "Аякс" вышел с боевым настроем, дать бой именитому гранду. Голландцы создали немало голевых моментов, но в итоге пропустили гол на последних секундах первого тайма от Роналду, который до этого был практически незаметен.

Криштиану, получивший повреждение в поединке квалификации Евро-2020 Португалия – Сербия, и успевший восстановиться, нанес шедевральный удар головой.

Во втором тайме ситуация перевернулась. Уже на 46-й минуте хозяева забили гол в ответ.

Нерес вошел в штрафную с левого фланга и неотразимо "выстрелил" в дальний угол. Щенсны не увидел момент удара и не смог вовремя среагировать.

Окрыленные успехом "Аякс" кинул все силы в атаку, но "Юве" действовал в обороне надежнее, чем в первом тайм. Удары по воротам итальянцев шли один за одним. но счет так и не изменился.

"Аякс" - "Ювентус" УЕФА

"Аякс" - "Ювентус" УЕФА

"Аякс" - "Ювентус" УЕФА

"Аякс" - "Ювентус" УЕФА

"Аякс" Голландия – "Ювентус" Италия 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 45 Роналду, 1:1 – 46 Нерес.

Аякс – Онана, де Лигт, Тальяфико, Велтман, Блинд, ван де Бек, Зиеш, Тадич, Шене (Эккеленкамп, 75), Нерес, де Йонг.

Ювентус – Шченсны, Ругани, Алекс Сандро, Жоау Канселу, Бонуччи, Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дибала, 75), Бернардески (Хедира, 90), Роналду, Манджукич (Дуглас Коста, 60).

Предупреждения: Тальяфико (41), де Йонг (55), Шене (71), Пьянич (83), Эккеленкамп (90).

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Ответные игры между этими командам состоятся через неделю,

Напомним, что накануне "Тоттенхэм" на последних минутах добыл победу над "Манчестер Сити" (1:0), а "Ливерпуль" уверенно обыграл "Порту" (2:0).

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