"Шахтер" победил "Зарю" в матче-триллере, отыгравшись с 0:2

Донецкий "Шахтер" добыл волевую победу над луганской "Зарей" в 7-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Встреча в Харькове на ОСК "Металлист" завершилась со счетом 4:3.

Хозяева невнятно начали встречу, уже на 9-й минуте пропустив гол. Луганчане поборолись за мяч на лицевой, заставили Матвиенко его потерять, Кочергин отдал передачу на центр штрафной, где точно пробил Владлен Юрченко - 0:1.

Было заметно, что подопечные Луиша Каштры были не готовы к высокому прессингу в исполнении гостей. "Шахтеру" явно не хватало работы флангов и свежести центральной линии.

Лишь к середине тайма донецкий клуб начал создавать моменты, но все свел на нет нелепый гол. На 35-й минуте Пятов ошибся с пасом, отдал на Матвиенко. Тот не выдержал прессинга и отдал неточный пас, который перехватил Кочергин, отправив круглого в пустые ворота - 0:2.

Второй пропущенный мяч оживил игру "Шахтера" и еще до перерыва Тайсон сократил отставание.

Во втором тайме на поле впервые в официальных матчах вышел новичок клуба Евгений Коноплянка. Игроки из Донецка заиграли совсем с другим темпом и с интервалом в 6 минут смогли выйти вперед. Сперва Марлос шикарным обводящим ударом сделал счет 2:2, а затем Мораес забил третий мяч.

Игроки Виктора Скрипника успели вернуть в матче паритет, но за 1 минуту до финального свистка после паса Коноплянки Мораес оформил победу - 4:3.

"Шахтер" – "Заря" 4:3 (1:2, 3:1)

Голы: 0:1 – 10 Юрченко, 0:2 – 35 Кочергин, 1:2 – 42 Тайсон, 2:2 – 54 Марлос, 3:2 – 60 Мораес, 3:3 – 86 Леднев, 4:3 – 89 Мораес.

Шахтер – Пятов, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Болбат, Марлос, Алан Патрик (Коваленко, 78), Тете (Коноплянка, 46), Степаненко, Тайсон (Соломон, 74), Мораес.

Заря – Шевченко, Иванисеня, Тымчик, Абу-Ханна, Громов (Русин, 60), Чеберко, Кочергин, Юрченко (Чайковский, 87), Кабаев (Будковский, 60), Михайличенко, Леднев.

Предупреждения: Тайсон (11), Михайличенко (23), Иванисеня (51), Тымчик (72), Степаненко (77).

Напомним, что в прошлом туре "горняки" добыли разгромную побед над земляками из "Олимпика". Поединок в Киеве на стадионе "Динамо" им. Лобановского завершился со счетом 0:4.

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