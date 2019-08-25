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"Шахтер" в особенной форме сделал яркий подарок на 150-летие Донецка

1.4т Читать материал на украинском

Донецкий "Шахтер" добыл разгромную победу над ФК "Мариуполем" в 5-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Поединок в Харькове на ОСК "Металлист" завершился со счетом 5:1.

"Горняки", которые в честь 150-летия Донецка вышли в особой форме с нашивками с молоточками, уже на 8-й минуте открыл счет.

Весь первый тайм подопечные Луиша Каштру владели колоссальным преимущество и легко закатили еще два мяча.

Голевая феерия продолжилась и после перерыва. При счете 4:0 "Мариуполь" усилиями Вакулы, смог забить гол престижа.

Свой следующий поединок в 6-м туре "Шахтер" проведет с земляками из "Олимпика". Матч состоится 1 сентября.

"Шахтер" – "Мариуполь" 5:1 (3:0, 2:1)

Голы: 1:0 – 8 Тете, 2:0 – 11 Тете, 3:0 – 12 Мораес, 4:0 – 62, пенальти Тайсон, 4:1 – 78 Вакула, 5:1 – 83 Маркос Антонио.

Шахтер – Пятов, Додо, Хочолава, Исмаили, Матвиенко (Бондарь, 46), Марлос (Дентиньо, 65), Степаненко (Маркос Антонио, 46), Тете, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Мариуполь – Гальчук, Чоботенко (Петерман, 59), Яворский, Быков, Дава, Тищенко, Мишнев, Путря, Федорчук, Вакула, Полегенько.

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💥 Разгромная победа 5:1 в день двойного праздника! ⚒ #ДеньШахтера #Донецку150 ⠀ ⚽⚽ @furacaotete ⚽ @jrmoraes10 ⚽ @taisonfreda7 ⚽ @m.antonio00 #ШахтерМариуполь ⠀ 💥 A crushing 5-1 win on the double holiday! ⚒ #MinersDay #Donetsk150 ⠀ ⚽⚽ @furacaotete ⚽ @jrmoraes10 ⚽ @taisonfreda7 ⚽ @m.antonio00 #ShakhtarMariupol ⠀ 💥 Розгромна перемога 5:1 у день подвійного свята! ⚒ #ДеньШахтаря #Донецьку150 ⠀ ⚽⚽ @furacaotete ⚽ @jrmoraes10 ⚽ @taisonfreda7 ⚽ @m.antonio00 #ШахтарМаріуполь

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Луиш Каштру
Место
Украина Харьков
Теги
ФК Шахтер ФК Мариуполь
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