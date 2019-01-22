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"Шахтер" разгромили в первом матче года

3.7тЧитать материал на украинском

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" потерпел поражение в первом товарищеском матче 2019 года против хорватского "Хайдука". Матч завершился со счетом 1:4 в пользу команды со Сплита.

Хорваты вышли вперед в средине первого тайма. Хочолава грубо сыграл в собственной штрафной, а Цакташ с 11-метровой отметки, перехитрив кипера "Шахтера" Андрея Пятова, отправил мяч по центру ворот.

Шахтер - Хайдук

Шахтер - Хайдук

ФК Шахтер Донецк

Шахтер - Хайдук

Шахтер - Хайдук

ФК Шахтер Донецк

Шахтер - Хайдук

Шахтер - Хайдук

ФК Шахтер Донецк

Новости
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Пока украинская команда приходила в себя, "Хайдук" удвоил свое преимущество. Воспользовавшись халатностью в обороне "горняков" оставшийся без опеки Делич в падении пробил по воротам уже отыгранного Пятова.

Шахтер - Хайдук

Шахтер - Хайдук

ФК Шахтер Донецк

Шахтер - Хайдук

Шахтер - Хайдук

ФК Шахтер Донецк

"Шахтеру" тут же удалось отквитать один мяч. После стандарта Дентиньо отправил мяч в ворота хорватской команды.

Шахтер - Хайдук

Шахтер - Хайдук

ФК Шахтер Донецк

Шахтер - Хайдук

Шахтер - Хайдук

ФК Шахтер Донецк

Шахтер - Хайдук

Шахтер - Хайдук

ФК Шахтер Донецк

Однако еще до перерыва команда со Сплита еще раз забила. Джайро вышел один на один с вратарем дончан и, обыграв его, без проблем отметился в воротах украинцев.

Шахтер - Хайдук

Шахтер - Хайдук

ФК Шахтер Донецк

Шахтер - Хайдук

Шахтер - Хайдук

ФК Шахтер Донецк

Больше "Шахтеру" забить так и не удалось. А вот "Хайдук" во второй половине встречи довел счет до разгромного. С дальним ударом Теклича из-за рикошета от газона на смог справить вышедший на поле вместо Пятова Кудрик.

Шахтер - Хайдук

Шахтер - Хайдук

ФК Шахтер Донецк

Шахтер - Хайдук

Шахтер - Хайдук

ФК Шахтер Донецк

Шахтер - Хайдук

Шахтер - Хайдук

ФК Шахтер Донецк

Шахтер - Хайдук

Шахтер - Хайдук

ФК Шахтер Донецк

Шахтер - Хайдук

Шахтер - Хайдук

ФК Шахтер Донецк

Как сообщал OBOZREVATEL, в зимнее трансферное окно донецкий "Шахтер" подписал двух футболистов. Ряды "горняков" пополнил израильский полузащитник Соломон Манор и украинский нападающий Даниил Сикан.

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Персоны
ДентиньоДавид ХочолаваАндрей Пятов
Место
ТурцияБелек
Теги
ФК ШахтерФК Хайдук
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