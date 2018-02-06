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"Шахтер" проиграл китайцам, потерпев третье поражение в 2018 году

1.9тЧитать новость на украинском

Донецкий "Шахтер" проиграл китайскому "Цзянсу Сунин" на вторых сборах, которые "горняки" проводят в ОАЭ (0:1). Это уже третье поражение команды Паулу Фонсеки в пяти контрольных матчах в 2018 году.

Чемпионы Украины вышли на эту встречу в полурезервном составе. Несмотря на игровое и территориальное преимущество, "горняки" не сумели реализовать свои моменты.

Единственный мяч на 77-й минуте в ворота Шевченко забил Хайцин. Сразу после этого Фонсека выпустил основных футболистов, однако спасти игру дончанам не удалось.

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"Шахтер": Кудрик (Шевченко, 46) – Бутко (Петряк, 61), Ордец (Ракицкий, 79), Хочолава (Гречишкин, 61), Матвиенко (Исмаили, 79) – Танковский (Степаненко, 79), Патрик (Фред, 79), Зубков (Марлос, 79), Коваленко (Тайсон, 79), Дентиньо (Бернард, 79) – Бланко Лещук (Фомин, 61)

Напомним, в предыдущем спарринге голкипер "горняков" Андрей Пятов пропустил унизительный гол с 60 метров.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что "Шахтер" отказался от тройного трансфера за 90 миллионов евро.

Место
ОАЭ
Объект
ФК Шахтер
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