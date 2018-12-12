"Шахтер" показал, как ''захватил'' НСК "Олимпийский"

Донецкий "Шахтер" проведет заключительный поединок группового раунда Лиги чемпионов против "Лиона" в Киеве на НСК "Олимпийский" 12 декабря. Перед началом матча "горняки" расклеили эмблемы клуба в помещениях домашней арены своего принципиального соперника - киевского "Динамо".

Фото "обновленного" стадиона появились на официальной странице клуба в Twitter.

"На НСК "Олимпийский" все готово к матчу "Шахтер" - "Лион", - подписали фото дончане.

Напомним, что из-за военного положения в Украине поединок шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом" перенесли из Харькова в Киев. Соответствующее решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис призвал киевских болельщиков поддержать "Шахтер" в матче против "Лиона". При этом главный тренер "горняков" Паулу Фонсека выразил слова благодарности столичному клубу за гостеприимство.