"Шахтер" официально переехал на НСК "Олимпийский"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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'Шахтер' официально переехал на НСК 'Олимпийский'

Донецкий "Шахтер" подписал трехлетнее соглашение со столичным НСК "Олимпийский", сообщил директор департамента по эксплуатации "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько.

По словам представителя "горняков", донецкий клуб тренируется в Киеве с 2014 года и теперь официально будет и стадион.

"Мы заключили контракт на три года со стадионом НСК "Олимпийский" и могу констатировать, что буквально на днях приехал последний груз из Харькова. Можно сказать, что наша харьковская история завершена. Сюда, в Киев мы привезли большое количество оборудования, 8 огромных фур. Это прежде всего, оборудование по уходу за газоном. Потому что, это то направление, на котором мы планируем сконцентрироваться. Но также есть много оборудование, связанное с качественным проведением футбольных матчей – комфортом и безопасностью зрителей", – сказал Гунько в эфире клубного Youtube-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Вадим Гутцайт заявил, что "Динамо" будет иметь приоритет в выборе дат проведения матчей на НСК "Олимпийский".

Ранее генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин назвал переезд его команды на НСК "Олимпийский" выигрышным для киевлян.

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