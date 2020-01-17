Главная Новости
17 января • обновлено в 17:42
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Шахтер" отреагировал на сообщения СМИ о покупке части "Олимпийского"

833
Читать материал на украинском

Донецкий "Шахтер" прокомментировал слухи о частичной покупке НСК "Олимпийский" после того, как соответствующая информация появилась в СМИ.

"Информация относительно планов приобретения или аренды стадиона "Олимпийский" в Киеве не соответствует действительности", – цитирует официальное заявление "горняков" агентство Tribuna.

НСК "Олимпийский"

НСК "Олимпийский"

Kyivmaps

Новости
"Бавария" готовит супертрансфер футболиста "Шахтера"

Стоит отметить, что НСК "Олимпийский" принадлежит украинскому государству, а эксклюзивным правом на проведение матчей на стадионе владеет киевское "Динамо". Соглашение столичного клуба действительно до окончания сезона 2023/24.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство донецкой команды планирует взять под контроль управление стадионом и организовать на его территории собственный кейтеринг.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась информация о заработках "Шахтера" в 2018-м финансовом году.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Место
Украина Киев
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев НСК Олимпийский
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги