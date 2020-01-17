"Шахтер" отреагировал на сообщения СМИ о покупке части "Олимпийского"

Донецкий "Шахтер" прокомментировал слухи о частичной покупке НСК "Олимпийский" после того, как соответствующая информация появилась в СМИ.

"Информация относительно планов приобретения или аренды стадиона "Олимпийский" в Киеве не соответствует действительности", – цитирует официальное заявление "горняков" агентство Tribuna.

НСК "Олимпийский" Kyivmaps

Стоит отметить, что НСК "Олимпийский" принадлежит украинскому государству, а эксклюзивным правом на проведение матчей на стадионе владеет киевское "Динамо". Соглашение столичного клуба действительно до окончания сезона 2023/24.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство донецкой команды планирует взять под контроль управление стадионом и организовать на его территории собственный кейтеринг.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась информация о заработках "Шахтера" в 2018-м финансовом году.

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