"Шахтер" обыграл "Бенфику" в ЛЕ: спортивные итоги 20 февраля

Донецкий "Шахтер" обыграл лиссабонскую "Бенфику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, а Украина победно стартовала в отборе на мужской Евробаскет-2021.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 20 февраля.
Кроме того, легенда "Динамо" Александр Шовковский задумал судиться с "Киевгазом". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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