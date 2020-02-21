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21 февраля • обновлено в 10:12
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"Шахтер" обыграл "Бенфику" в ЛЕ: спортивные итоги 20 февраля

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Донецкий "Шахтер" обыграл лиссабонскую "Бенфику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, а Украина победно стартовала в отборе на мужской Евробаскет-2021.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 20 февраля.

Кроме того, легенда "Динамо" Александр Шовковский задумал судиться с "Киевгазом". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Евробаскет-2021" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Евробаскет-2021 Лига Европы
Персона
Василий Ломаченко
Теги
Сборная Украины по баскетболу ФК Шахтер ФК Бенфика
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