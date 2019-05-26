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"Шахтер" разгромно победил в донецком дерби

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Донецкий "Шахтер" обыграл ФК "Мариуполь" в матче 31-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Игра в Харькове завершилась со счетом 4:0.

В первой половине матча "горняки" смогли создать довольно много моментов, но в целом, продемонстрировали скучную игру. Все поменялось после перерыва. Феерическая игра Дентиньо позволила его команде победить с разгромным счетом, а сам бразилец отметился хет-триком.

Шахтер - Мариуполь

Шахтер - Мариуполь

ФК Шахтер

Шахтер - Мариуполь

Шахтер - Мариуполь

ФК Шахтер

Шахтер - Мариуполь

Шахтер - Мариуполь

ФК Шахтер

Шахтер - Мариуполь

Шахтер - Мариуполь

ФК Шахтер

Шахтер - Мариуполь

Шахтер - Мариуполь

ФК Шахтер

Шахтер - Мариуполь

Шахтер - Мариуполь

ФК Шахтер

Шахтер - Мариуполь

Шахтер - Мариуполь

ФК Шахтер

Шахтер - Мариуполь

Шахтер - Мариуполь

ФК Шахтер

Шахтер - Мариуполь

Шахтер - Мариуполь

ФК Шахтер

Шахтер - Мариуполь

Шахтер - Мариуполь

ФК Шахтер

Шахтер - Мариуполь

Шахтер - Мариуполь

ФК Шахтер

Шахтер - Мариуполь

Шахтер - Мариуполь

ФК Шахтер

"Шахтер" – "Мариуполь" 4:0

Голы: 1:0 – 52 Дентиньо, 2:0 – 57 Дентиньо, 3:0 – 78 Тете, 4:0 – 80 Дентиньо.

Шахтер – Трубин, Ордец, Кривцов, Бутко, Матвиенко, Тете, Степаненко (Коваленко, 81), Фернандо Педро (Сиприано, 73), Маркос Антонио, Дентиньо, Соломон (Марлос, 69).

Мариуполь – Гальчук, Тищенко, Быков, Дава, Полегенько, Мишнев (Белоконь, 62), Горбунов (Петерман, 66), Путря, Федорчук, Вакула, Фомин (Бугай, 76).

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31-тур Премьер-лиги: результаты, обзоры, расписание трансляций

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 30-го тура УПЛ "Шахтер" на поле ОСК "Металлист" сыграл вничью со своим извечным соперником - киевским "Динамо"

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Тема
Премьер-лига Украины
Место
УкраинаХарьков
Теги
ФК ШахтерФК Мариуполь
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