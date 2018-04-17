Шахтер - Мариуполь: где смотреть полуфинал Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" после поражения от киевского "Динамо" в Премьер-лиге сыграет полуфинальный поединок Кубка Украины.

Прямая телетрансляция из Харькова запланирована на канале "Футбол 1". Начало в 19:00.

Стадия 1/2 финала турнира состоит из одного матча, так что в случае ничьей по итогам основного времени, игра будет переведена в дополнительное, после чего может последовать и серия пенальти.

Напомним, что в четвертьфинале "Шахтер" разгромил ривненский "Верес" (4:0), а "Мариуполь" был сильнее полтавской "Ворсклы" (2:1)

Ранее "Обозреватель" сообщал что в матче 1/4 финала киевское "Динамо" со счетом 2:0 в экстремальных условиях обыграло "Десну" из Чернигова.