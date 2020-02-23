На матче "Шахтера" в Премьер-лиге Украины произошло историческое событие

Донецкий "Шахтер" с огромным трудом добыл победу над черниговской "Десной" в 19-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

Поединок на ОСК "Металлист" в Харькове завершился со счетом 1:0 и ознаменовалась историческим событием: впервые в чемпионате страны в УПЛ была применена система видеопомощи рефери VAR.

Арбитр Евгений Арановский отменил гол полузащитника гостей Алексея Гуцуляка на 63-й минуте после проверки эпизода с помощью VAR.

Взятие ворот было аннулировано из-за офсайда у форварда Александра Филиппова, который отдал голевую передачу.

Работа VAR в УПЛ кадр из трансляции

Впервые в УПЛ система VAR присутствовала на матче "Динамо" – "Ворскла", однако необходимости для ее применения не возникло.

В течение всего игрового времени чемпионы Украины владели инициативой, но смогли открыть счет лишь на 2-й добавленной минуте, после великолепных действий Марлоса.

"Шахтер" – "Десна" 1:0

Гол: 1:0 – 90 Марлос.

Шахтер – Трубин, Матвиенко, Додо, Бондарь, Степаненко, Алан Патрик, Сиприано (Исмаили, 71), Коноплянка, Тете (Тайсон, 62), Маркос Антонио (Марлос, 62), Мораес.

Десна – Паст, Гитченко, Тамм, Фаворов, Домбровский, Арвеладзе, Мостовой, Гуцуляк (Старенький, 78), Картушов, Тотовицкий (Хлебас, 84), Филиппов (Будковский, 89).

Предупреждения: Картушов (19), Тотовицкий (52), Домбровский (90), Мостовой (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в центральном поединке 19-го тура УПЛ киевское "Динамо" на последних секундах вырвало победу у полтавской "Ворсклы" (2:1). В этой игре Виталий Буяльский забил фантастический гол-парашют.

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