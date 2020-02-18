"Шахтер" - "Бенфика": где смотреть плей-офф Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" матчем с "Бенфикой" стартует в плей-офф Лиги Европы сезона 2019/2020. Встреча 1/16 финала состоится в четверг, 20 февраля, на харьковском ОСК "Металлист".

Шахтер - Бенфика Телеканал Футбол

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Бенфика. Начало встречи — в 20:00.

Поклонники футбола, которые не попадут на трибуны стадиона, смогут поддержать команду Луиша Каштру у экранов ТВ. В прямом эфире домашнюю игру "оранжево-черных" против чемпиона Португалии покажет украинский телеканал "Футбол 1", российский "Матч! Футбол 1" и "Беларусь 5".

В записи поединок будет доступен 21 февраля в 00:00 на "Матч! Футбол 2", в 06:35 на "Матч! Футбол 3", в 08:55 на "Футбол 2" и в 17:00 на "Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря прошлого года "горняки" в шестом туре Лиги чемпионов сезона 2019/2020 проиграли дома итальянской "Аталанте" (0:3) и вылетели из турнира.

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