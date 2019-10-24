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24 октября • обновлено в 12:39
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Сент-Этьен — Александрия: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

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В четверг, 24 октября, бронзовый призер минувшего сезона УПЛ "Александрия" проведет матч 3-го тура Лиги Европы с французским "Сент-Этьеном".

Сент-Этьен — Александрия: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Матч примет стадион "Жоффруа Гишар" в Сент-Этьене, способный принять 35 тысяч зрителей. Начало встречи — в 19:55 по киевскому времени.

В прямой трансляции матч "Сент-Этьен" — "Александрия" на территории Украины покажет телеканал "Футбол 2".

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Напомним, что после первых двух туров ЛЕ в активе украинского коллектива 1 очко - после поражения от "Вольфсбурга" на выезде (1:3) последовала ничья дома (точнее, во Львове) с бельгийским "Гентом" (1:1).

Команда Владимира Шарана имеет одинаковую турнирную ситуацию с французским клубом - у "Сент-Этьена" тот же 1 пункт в таблице.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в четверг свой поединок 3-го тура ЛЕ проведет киевское "Динамо", которое встретится с датским "Копенгагеном".

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Тема
Лига Европы
Место
Франция Сент-Этьен
Теги
Сент-Этьен ПФК Александрия
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