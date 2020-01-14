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14 января • обновлено в 22:40
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/ Новости футбола

Сборная Украины выдала фантастическую комбинацию на турнире по футзалу

3.5т
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Женская сборная Украины по футзалу отметилась невероятной комбинацией на турнире Lviv Freedom Cup-2020.

В матче группового этапа подопечные Олега Шайтанова разгромили Финляндию 5:2, притом четвертый гол у украинок вышел шедевральным: два паса пяткой, прострел с фланга и точный удар в рамку.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться этим взятием ворот, которое в Украинской ассоциации футбола назвали невероятным.

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Как сообщал OBOZREVATEL, видео смешного падения из киевского футзала при попытке выполнить финт набрало уже несколько миллионов просмотров в Instagram.

Известный во всем футбольном мире канал 433 опубликовал короткий ролик, на котором видно, как десятый номер команды в зеленом решил сделать эффектный пас рабоной, но далеко отпустил от себя мяч и стал кумиром миллионов.

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Автор
Максим Богданов
Тема
футзал
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Браво, девочки!
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