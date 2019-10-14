Сборная Украины устроила феерическое празднование с фанатами на переполненном "Олимпийском"

Сборная Украины по футболу досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, который летом будущего года пройдет сразу в 12 странах.

Наша команда обеспечила себе путевку на турнир, победив на НСК "Олимпийский" действующих победителей континентального первенства и Лиги наций португальцев. Команда Андрея Шевченко была сильнее именитого оппонента – 2:1.

Сразу после игры команда и переполненный стадион устроили невероятное празднование успеха. Футболисты выстроились по периметру центрального круга и вместе с фанатами устроили скандирование "Украина! Украина!".

Вашему вниманию видео эмоционального момента.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины не сыграет в Санкт-Петербурге на групповой стадии Евро-2020. При этом команда Андрея Шевченко уже на стадии плей-офф может встретиться со сборной России.

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