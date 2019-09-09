Сборная Украины установила исторический рекорд в отборе Евро-2020

Обыграв в отборочном матче Евро-2020 команду Литвы, сборная Украины установила свой рекорд - набрала 13 очков из 15-ти возможных. Таких мощных результатов в отборе ЧЕ у нас ранее не было.

Как сообщает zbirna.com, до этого лучший результат после первых пяти матчей был в отборе к чемпионату Европы-2008 - 12 очков. Но как раз после тех пяти матчей подопечные Олега Блохина начали отставать. И в итоге в оставшихся семи поединках набрали еще лишь пять очков. Как результат - в финальную часть Евро-2008 Украина тогда не попала.

Литва - Украина - 0:3 lff.lt

Сейчас нам осталось провести еще лишь три поединка в отборе. С Литвой (11 октября, Харьков), Португалией (14 октября, Киев) и Сербией (17 ноября, Белград). Пяти очков в этих играх с головой хватит для того, чтобы попасть на Евро-2020.

Стоит также отметить, что в нынешнем цикле сборная Украины после пяти матчей забила 11 мячей. Это лучший результат за все годы выступления в отборе Евро. И пропустила только один - это тоже рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу в гостях разгромила Литву в 5-м туре квалификации ЧЕ-2020. Поединок в Вильнюсе завершился со счетом 0:3.

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