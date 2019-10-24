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24 октября • обновлено в 15:24
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Сборная Украины совершила рывок в рейтинге ФИФА

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ФИФА на своем официальном сайте опубликовала свежий рейтинг сборных, в котором национальная команда Украины поднялась на три позиции вверх.

Теперь "сине-желтые" занимают 22-е место в мировом реестре. Рейтинг по-прежнему возглавляет сборная Бельгии с 1755 очками. В тройке лучших также находятся сборные Франции (1726 очков) и Бразилии (1715).

Сборная Украины 14 октября обыграла Португалию - 2:1

Сборная Украины 14 октября обыграла Португалию - 2:1

Соперник украинцев в отборе Евро-2020 сборная Португалии опустилась на шестое место, пропустив вперед Уругвай. Кроме того, сборная Сербии, с которой подопечные Шевченко сыграют в последнем туре отбора, поднялась с 35-го на 33-е место.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины одержала яркую победу над Португалией, благодаря чему досрочно вышла в финальный турнир Евро-2020 с первого места в отборочной группе.

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Теги
ФИФА Сборная Украины по футболу
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