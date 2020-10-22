Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА после победы над Испанией

Результаты октябрьских матчей сборной Украины позволили ей подняться на одно место в рейтинге ФИФА.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), теперь наша команда идет на 23-й позиции в списке лучших сборных планеты с 1539 баллами. Соперники Украины по группе на Евро-2020 Нидерланды и Австрия занимают 15-е (-2) и 25-е (+2) места, соответственно. Среди представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наша команда занимает 15-ю строчку.

Напомним, что в октябре подопечные Андрея Шевченко разгромно проиграли Франции в товарищеском матче со счетом 1:7, затем в Лиге наций минимально уступили Германии (1:2) и одержали победу над Испанией (1:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович назвал безумием успех сборной Украины в игре с испанцами.