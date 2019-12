Сборная Украины по футболу узнала соперников на Евро-2020

В выставочном центре ROMEXPO в центре Бухареста (Румыния) состоялась торжественная церемония жеребьевки финальной части чемпионата Европы по футболу-2020 (12 июня - 12 июля).

Сборная Украины попала в группу С, где сыграет с командами Нидерландов, Австрии и победителем плей-офф по пути D.

Итоговый состав групп C и F будет определен после стыковых матчей (26-31 марта). Если Румыния выйдет в финальную часть турнира, она сыграет в группе C, а победитель стыковых матчей пути D будет выступать в группе F. В противном случае победитель стыковых матчей пути A отправится в группу F, а победитель стыковых матчей пути D — в группу C.

Группа C

1️⃣ Нидерланды

2️⃣ Украина

3️⃣ Австрия

4️⃣ Победитель плей-офф D

Наши футболисты проведут два матча группы в Бухаресте, один – в Амстердаме (с Нидерландами)

Это будет второй чемпионат Европы, в групповой стадии которого будут играть 24 сборные, и первый, который пройдёт не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств.

Полный состав групп (в скобках указаны стадионы и города, где пройдут матчи)

Группа A: Турция, Италия ("Олимпико", Рим), Уэльс, Швейцария

Группа B: Дания ("Паркен", Копенгаген), Финляндия, Бельгия, Россия ("Санкт-Петербург", Санкт-Петербург),

Группа C: Нидерланды ("Йохан Кройфф Арена", Амстердам), Украина, Австрия, победитель плей-офф D (победитель Грузия—Белоруссия-Македония-Косово).

Группа D: Англия ("Уэмбли", Лондон), Хорватия, победитель плей-офф С (победитель Шотландия-Израиль-Норвегия-Сербия), Чехия

Группа E: Испания ("Сан-Мамес, Бильбао), Швеция,Польша, победитель плей-офф В (победитель Босния и Герцеговина—Северная Ирландия-Словакия—Ирландия)

Группа F: Германия ("Арена Мюнхен", Мюнхен), Португалия, Франция, победитель плей-офф А (победитель Исландия—Румыния-Болгария—Венгрия)

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина одной из первых вышла на Евро-2020, добыв путевку досрочно после победы над Португалией.

