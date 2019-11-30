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1 декабря • обновлено в 06:14
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Сборная Украины по футболу узнала соперников на Евро-2020

43.3т
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В выставочном центре ROMEXPO в центре Бухареста (Румыния) состоялась торжественная церемония жеребьевки финальной части чемпионата Европы по футболу-2020 (12 июня - 12 июля).

Сборная Украины по футболу узнала соперников на Евро-2020

Сборная Украины попала в группу С, где сыграет с командами Нидерландов, Австрии и победителем плей-офф по пути D.

Итоговый состав групп C и F будет определен после стыковых матчей (26-31 марта). Если Румыния выйдет в финальную часть турнира, она сыграет в группе C, а победитель стыковых матчей пути D будет выступать в группе F. В противном случае победитель стыковых матчей пути A отправится в группу F, а победитель стыковых матчей пути D — в группу C.

Наши футболисты проведут два матча группы в Бухаресте, один – в Амстердаме (с Нидерландами)

Это будет второй чемпионат Европы, в групповой стадии которого будут играть 24 сборные, и первый, который пройдёт не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств.

Полный состав групп (в скобках указаны стадионы и города, где пройдут матчи)

Группа A: Турция, Италия ("Олимпико", Рим), Уэльс, Швейцария

Группа B: Дания ("Паркен", Копенгаген), Финляндия, Бельгия, Россия ("Санкт-Петербург", Санкт-Петербург),

Группа C: Нидерланды ("Йохан Кройфф Арена", Амстердам), Украина, Австрия, победитель плей-офф D (победитель Грузия—Белоруссия-Македония-Косово).

Группа D: Англия ("Уэмбли", Лондон), Хорватия, победитель плей-офф С (победитель Шотландия-Израиль-Норвегия-Сербия), Чехия

Группа E: Испания ("Сан-Мамес, Бильбао), Швеция,Польша, победитель плей-офф В (победитель Босния и Герцеговина—Северная Ирландия-Словакия—Ирландия)

Группа F: Германия ("Арена Мюнхен", Мюнхен), Португалия, Франция, победитель плей-офф А (победитель Исландия—Румыния-Болгария—Венгрия)

Сборная Украины по футболу узнала соперников на Евро-2020

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Автор
Максим Богданов
Тема
Евро-2020
Место
Украина
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Комментарии
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Мощно прёт сборная Oкраины по футболу! Такими темпами и до Чемпионата Мира дорастёт лет через 20...
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2
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
_ Зепепупик, ну а сборная мильдония и скреп лет так...да вообще не дорастет, о чем это я...
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2
2
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Твари с паРРаши, типа задроченного Зелепадлика и иные. Для вас, нариков помойных, напомню про 9 декабря 2019 года. Отвечать, скот расейский - чем этот день станет в истории мирового спорта? Молчит скот рюцкий. Даже не мычит! В этот день мировая антидопинговая организация ВАДА озвучит окончательные санкции против российского спорта. И есть шанс, что те же ФИФА и УЕФА их поддержат! Вот тогда это мельдониевое стадо замычит!
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Свин Чубатый
Свин Чубатый
Махал Махалыч, ишь как бомбануло у тебя на ровном месте, треск боевых шаровар слышен по всей нэзалэжной, прыгуны дружно завыли зеневмэрлу и надели вышитые трыпки
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2
1
_ Зепепупик
_ Зепепупик
Мyдaк Мyдaкыч, :о))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Истерика зачётная :о))))))))) Я доволен :о)))))))))))) Главное, чтобы тебя кондрашка не хватила. А то, так и сдохнешь не подмытым :о))))))))))
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2
_ Зепепупик
_ Зепепупик
А шо, Oкраину кто-то пустил на Евро-2020? Зачем?
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2 из 3 ответов | показать все
_ Зепепупик
_ Зепепупик
Мyдaк Мyдaкыч, 9 декабря? Конечно помню! Это день, когда президенты трёх развитых стран будут драть во все дыры презика одной территории 404 :о))))))))))))))))))
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2
Махал Махалыч
Махал Махалыч
_ Зепепупик, свинья наркоманская - тебя и скот, представляющий паРРашу, еще никуда не пустили! Выродок с расеи - впереди 9 декабря 2019 года! Напомнить тебе, быдлo с росеи, шо это за день?
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