Сборная Украины не смогла начать матч вовремя: названа причина - фотофакт

Сборная Украины не смогла начать вовремя свой товарищеский матч против Саудовской Аравии из-за дырки в воротах Лунина. Главный арбитр встречи Альберто Ундиано Мальенко потребовал устранить проблему с сеткой, в результате чего старт задержали на 10 минут.

"Обозреватель" ведет онлайн-трансляцию матча Саудовская Аравия - Украина.

Работники стадиона в испанской Марбелье не смогли с первого раза примотать сетку к штанге и им пришлось брать лавку и звать на помощь коллег. После некоторых манипуляций проблема была устранена и матч начался.

Украина - Саудовская Аравия кадр из видео

Украина - Саудовская Аравия кадр из видео

Украина - Саудовская Аравия кадр из видео

Украина - Саудовская Аравия кадр из видео

Как сообщал ранее "Обозреватель" сборная России в Лужниках опозорилась в матче с Бразилией.