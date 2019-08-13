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Сбежавший в Россию футболист боится, что его выгонят из сборной Украины

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Экс-футболист донецкого "Шахтера" Иван Ордец, который летом перешел в московское "Динамо", переживает за свое попадание в состав сборной Украины.

Иван Ордец

Иван Ордец

Динамо от Шурика

"Готов ли я к тому, что больше не сыграю за сборную? А у меня есть выбор? Готов показывать свой уровень. Я всегда был рад приглашениям в сборную. А если их нет, что футболист может сделать?", - цитирует 27-летнего уроженца Волновахи sport24.

По словам Ивана он еще не обсуждал с Андреем Николаевичем свое будущее в национальной команде.

"Надеюсь, решения по игрокам будет принимать именно Шевченко, а не кто-то за него. Андрей — очень уважаемая личность и тренер, который поднял сборную на высокий уровень. У него отличные помощники — итальянцы, работавшие в "Милане", - подытожил футболист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики сборной Украины гневно отреагировали на переход Ордеца в российское "Динамо", засыпав его оскорбительными комментариями.

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Персона
Иван Ордец
Место
Россия
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Ещё одна звИзда донбацца поехала в )(уйлостан "брацким" москалям светить. Ну так х*й тебе на встречу, а не сборная. Из тебя, мудак, украинец, как из говна - пуля.
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