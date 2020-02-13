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13 февраля • обновлено в 13:12
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Самая высокая: названа зарплата Зозули в Испании

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Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля является самым высокооплачиваемым игроком команды.

Как сообщает агентство Футбол24, зарплата нашего соотечественника составляет около 500 тысяч евро за сезон. Новый контракт Зозули с испанским клубом был подписан летом 2019 года.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

В нынешнем сезоне украинец провел 25 матчей за клуб, сумев отличиться тремя голами и одной результативной передачей. Стоит отметить, что 30-летний нападающий в последний раз забивал в конце октября. Безголевая серия украинца продолжается уже двенадцать поединков.

Напомним, что "Альбасете" ведет борьбу за выживание в испанской Сегунде, занимая 19-е место в чемпионате.

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Как сообщал OBOZREVATEL, "Райо Вальекано" получил наказание от национальной федерации за оскорбления фанатами украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозули.

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Роман Зозуля
Тег
Альбасете
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это никак не отменяет того факта, что сосуля - EБAНЫЙ НАЦИСТ!
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