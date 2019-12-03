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3 декабря • обновлено в 20:31
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С моста в реку: футболист в России прыгнул в ледяную воду во время игры

2.2т
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Футбольный матч в России, в котором определялся победитель первенства Астраханской области, был отмечен необычным инцидентом. Во втором тайме игру прервали внезапные крики о помощи.

Оказалось, что возгласы издавала женщина, упавшая с моста в реку неподалеку от футбольного поля. Многие участники встречи – футболисты, а также зрители с трибун – побежали на помощь, сообщает mk.ru.

Матч в России был прерван из-за криков о помощи

Матч в России был прерван из-за криков о помощи

Первым бросился в ледяную воду футболист Роман Исаев. Он подобрался вплавь в тот момент, когда пенсионерка уже исчезла с поверхности реки и начала идти ко дну. В итоге женщину удалось спасти. Ее отпоили горячим чаем и вызвали ей врачей. Пришлось помогать и самому спортсмену, который из-за судорог долго не смог встать.

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Интересно, что в это время матч, несмотря на драматические события вне поля, продолжался.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты российского клуба побили футболистов своей же команды после поражения в матче Футбольной национальной лиги – втором по силе дивизионе России.

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Автор
Денис Карпов
Место
Россия
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