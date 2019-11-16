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16 ноября • обновлено в 21:06
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Перед родными трибунами: Россию унизили в отборе Евро-2020

Перед родными трибунами: Россию унизили в отборе Евро-2020
Поединок завершился с разгромным счетом
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Сборная России по футболу потерпела унизительное поражение от команды Бельгии в 9-м туре отбора на чемпионат Европы-2020. Матч в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" завершился с счетом 1:4.

Перед родными трибунами: Россию унизили в отборе Евро-2020

Гости избрали игру от защиты, позволив россиянам полностью владеть мячом в центре поля. В первом тайме бельгийцы нанесли 3 удара в створ ворот и все 3 завершились голами. Еще один мяч Бельгия оформила после перерыва.

При счете 0:4 подопечные Роберто Мартинеса сбавили обороты и расслабились, позволив сопернику вымучить мяч престижа.

Перед родными трибунами: Россию унизили в отборе Евро-2020

Перед родными трибунами: Россию унизили в отборе Евро-2020

Перед родными трибунами: Россию унизили в отборе Евро-2020

Перед родными трибунами: Россию унизили в отборе Евро-2020

Перед родными трибунами: Россию унизили в отборе Евро-2020

Перед родными трибунами: Россию унизили в отборе Евро-2020

Россия – Бельгия 1:4 (0:3, 1:1)

Голы: 0:1 – 19 Азар, 0:2 – 33 Азар, 0:3 – 40 Азар, 0:4 – 72 Лукаку, 1:4 – 79 Джикия.

Россия – Гильерме, Джикия, Семенов, Петров, Жирков (Бакаев, 50), Зобнин (Кузяев, 62), Оздоев, Миранчук, Ионов, Фернандес, Дзюба (Комличенко, 81).

Бельгия – Куртуа, Вермален (Денайер, 67), Боята, Алдервейрелд, Кастань, Витцель, де Брюйне, Азар, Азар, Лукаку (Батшуайи, 77), Мертенс (Тилеманс, 52).

Предупреждение: Петров (3).

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Как сообщал OBOZREVATEL, поединок между этими сборными 21 марта в рамках 1-го тура квалификации на Евро-2020 завершился со счетом 3:1 в пользу Бельгии.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Евро-2020
Место
Россия Санкт-Петербург
Теги
сборная России по футболу сборная Бельгии по футболу
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Молодцы ребята!!! И те и другие!!! Давно не видел, что бы все 90 минут ВСЕ (!!!) бегали без остановки!!!! Мачт -- сумасшедший!!! Удовольствие -- ахренеть!!! Ну а счет-- он уже никого не волновал :-- всё в финале!!!!!
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Бельгийцы молодцы, достойная победа. В честной игре северному брату деже дети дадут люлей.пхаххахахах
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Cameron Max
Cameron Max
Ну шо ребзя - берем ЧЕ?
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