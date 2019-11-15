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15 ноября • обновлено в 20:42
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Россия – Бельгия: прогноз на матч отбора Евро-2020

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Национальная сборная России по футболу считается аутсайдером противостояния отбора Евро-2020 с первой командой мирового рейтинга Бельгией.

Команды сыграют в девятом туре квалификационного раунда на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00 по киевскому и в 20:00 по московскому времени.

Новости
Россия – Бельгия: где смотреть онлайн матч отбора Евро-2020

Россия – Бельгия

Россия – Бельгия

Обе команды уже обеспечили себе путевку на первенство континента и в очной дуэли определят победителя отборочной группы. Гостей устроит и ничья, а хозяевам необходима победа 2:0 или крупнее. Ставки на победу российской сборной предлагаются с коэффициентом 3,60. Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатель на успех "красных дьяволов" достигает уровня 1,95.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сборной России устроили бойкот перед поединком против Бельгии. Причиной стал скандал с новой формой национальной команды.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Евро-2020
Теги
сборная России по футболу сборная Бельгии по футболу
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