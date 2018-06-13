Россия-2018: история ЧМ по футболу

Несомненно, главное футбольное событие 2018 года – чемпионат мира. В течение месяца сборные 32-х стран будут оспаривать звание сильнейшей команды планеты.

Это будут 21-е мировые футбольные смотрины. Первые прошли в 1930 году в Уругвае с участием 13 сборных. В финале хозяева встретились с аргентинцами и победили.

20-й чемпионат мира с участием 32-х сборных принимала Бразилия. Победила сборная Германии, одолевшая в решающем матче тех же аргентинцев.

В пятерку лидеров по числу участий на финальных стадиях чемпионатов мира вошли: Бразилия (21), Германия (19), Италия (18), Аргентина (17), Мексика (16). Сражения сильнейших сборных планеты прошли на стадионах таких стран: Уругвай (1930), Италия (1934 и 1990), Франция (1938 и 1998), Бразилия (1950 и 2014), Швейцария (1954), Швеция (1958), Чили (1962), Англия (1966), Мексика (1970 и 1986), ФРГ/Германия (1974 и 2006), Аргентина (1978), Испания (1982), США (1994), Корея и Япония (2002), ЮАР (2010).

На стадионах Монтевидео

Идея о проведении мировых чемпионатов зрела долго. Уже вовсю разыгрывались олимпийские футбольные турниры, и во многих странах – не только на Британских островах, но и в центре Европы – цвел профессионализм. В Южной Америке появился на свет местный чемпионат – Copa America.

В конце концов, уже в 1904 году была основана ФИФА, одной из целей которой была организация мирового чемпионата. Но все тянули – то британцы станут в позу, то первая мировая война помешает. Только в мае 1929-го на проходившем в Барселоне Конгрессе ФИФА удалось принять историческое решение.

Тогда же местом проведения турнира был выбран Уругвай, подавший заявку одним из первых. Таким образом мировые футбольные власти отметили большой прогресс и заслуги южноамериканского футбола в целом и Уругвая, выигравшего олимпийские турниры в 1924 и 1928 годах, в частности.

Когда чемпионат стартовал, на его главной арене еще завершались строительные работы. К этому были готовы, потому и начали турнир на аренах попроще. Возведен "Сентенарио", на котором трудились рабочие в три смены по 24 часа в сутки, был в кратчайшие сроки – всего за девять месяцев.

Первоначально планировалось, что на этой арене будут проведены все матчи чемпионата. Позже, однако, поняли, что это не совсем реально, и "Сентенарио" разгрузили, подключив еще два стадиона – совсем древний "Гран Парк Сентраль" и "Покитос", на которых были проведены стартовые матчи чемпионата.

Чемпионат мира-1930 был единственным, в котором все матчи были проведены на стадионах одного города. Наряду с такими стадионами, как "Маракана", "Уэмбли", "Сан-Сиро", "Ацтека" и "Сантьяго Бернабеу", "Сентенарио" назван ФИФА классическим. Та же организация в 1983 году признала арену единственным историческим памятником мирового футбола.

Они были первыми

13 июля 1930 года в 15:00 по местному времени первый в истории чемпионат мира по футболу дебютировал сразу двумя матчами. На стадионе "Покитос" играли Франция – Мексика, а на "Парк Сентраль" – США и Бельгия. В них же были забиты и первые голы. Уроженец Шотландии Барт Макги забил бельгийцам на 23-й минуте, в то время как француз Люсьен Лоран открыл счет в игре с мексиканцами на 19-й.

Ну а о первом голе сам Люсьен впоследствии вспоминал: "Либерати на правом фланге обыграл крайнего защитника и навесил к линии штрафной, где как раз оказался я. Мяч удачно лег мне на ногу и влетел в самую девятку. В те времена не было принято бурно праздновать успех, и я получил от партнеров только пару шлепков по спине".

На тот чемпионат Лоран прибыл в ранге полупрофессионала, только готовившегося к переходу в "Сошо" и работавшего на заводе концерна "Пежо", которому принадлежал этот клуб. Впоследствии в карьере Люсьена еще будут шесть профессиональных команд, война и три года немецкого плена. И снова футбол.

В 1998 году Люсьен Лоран был единственным выжившим участником того матча с Мексикой, который увидел, как сборная Франции завоевала-таки Кубок мира. Из жизни он уйдет в 2005-м в возрасте 97 лет. К слову, участник финального матча аргентинец Варальо дожил до ста и умер в 2010-м.

Главной сенсацией первого ЧМ стал выход в полуфинальную стадию (которая, впрочем, расставила всех по своим местам) сборной США, составленной в основном из иммигрантов и прибывшей в Уругвай в разгар Великой депрессии. Удивили и югославы, единственная команда с легионерами в составе (форварды Бранислав Секулич и Иван Бек представляли французские "Монпелье" и "Сет").

В дебютном матче, предопределившем развитие событий в группе, они обыграли разочаровавших бразильцев.А чЧерез четыре года уже 16 сборных выступали на ЧМ в Италии. Победили хозяева, "серебро" досталось сборной Чехословакии, бронзовыми призерами стали футболисты Германии.