Российский клуб готовит серьезную подставу киевскому "Динамо"

Российский футбольный клуб "Краснодар" собирается перехватить полузащитника "Фенербахче" Миха Зайца. Игрок, которым серьезно интересовалось "Динамо", близок к продолжению карьеры в России.

Миха Зайц Slovenske Novice

Как сообщает superhaber.tv, клуб с Кубани предложил за 25-летнего хавбека сборной Словении 7 млн евро, но в ходе переговоров стамбульцам удалось добиться увеличения суммы до 8 млн.

Отмечается, что если агенту Зайца удастся договориться с "Краснодаром" по условиям контракта для футболиста, то о его трансфере может было объявлено уже на следующей неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский отметился фантастическим голом в товарищеском матче на тренировочных сборах в Австрии.

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