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Российский футболист забил гол "шаолиньским" ударом с лета

2.6тЧитать новость на украинском

Российский футболист ЛСР Евгений Неродецкий отметился необычным голом в поединке корпоративной лиги против за LazerGroup.

Игроку удался роскошный удар с вертушки пяткой, который в социальных сетях сразу же назвали "шаолиньским", по аналогии с приемами главного героя знаменитого фильма "Убойный футбол".

Встреча в итоге завершилась со счетом 1:10, а "Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Немецкий футболист забил фантастический гол "ударом скорпиона" - опубликовано видео

Напомним, что ранее Футболист из первой лиги Украины оформил удар сезона. Игрок забил фантастический гол с 20 метров.

На 64-й минуте нападающий "Колоса" из села Ковалевказастал голкипера соперника врасплох хитрым ударом с 20 метров.

Место
Россия
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