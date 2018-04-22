Российский футболист забил гол "шаолиньским" ударом с лета

Российский футболист ЛСР Евгений Неродецкий отметился необычным голом в поединке корпоративной лиги против за LazerGroup.

Игроку удался роскошный удар с вертушки пяткой, который в социальных сетях сразу же назвали "шаолиньским", по аналогии с приемами главного героя знаменитого фильма "Убойный футбол".

Встреча в итоге завершилась со счетом 1:10, а "Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Напомним, что ранее Футболист из первой лиги Украины оформил удар сезона. Игрок забил фантастический гол с 20 метров.

На 64-й минуте нападающий "Колоса" из села Ковалевказастал голкипера соперника врасплох хитрым ударом с 20 метров.