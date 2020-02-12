Российский футболист отвратительно пошутил про коронавирус и нарвался на санкции

Известный российский футболист, экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов, глупо пошутивший про коронавирус, получил жесткую ответную реакцию от FARE ("Футбол против расизма в Европе").

Россиянин, который уже неоднократно был замечен в диких выходках, опубликовал в сторис Instagram фото с парикмахером азиатской внешности. Спортсмен написал "коронавирус" и сделал стрелочки, указывающие на барбера, видимо, посчитав, что это невероятно смешно.

После этого организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) осудила бывшего полузащитника российской сборной.

"Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными. К сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии. РФС может принимать к футболисту соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями", – приводит слова пресс-службы FARE РИА Новости.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский футболист Дмитрий Тарасов, известный своей любовью к президенту России Владимиру Путину, в очередной раз прогнулся перед главой Кремля.

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