Главная Новости
23 декабря • обновлено в 11:32
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Роналду устроил демарш в "Ювентусе"

3.3т
Читать материал на украинском

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду был крайне недоволен поражением в матче за Суперкубок Италии с "Лацио". Матч состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и закончился победой "Лацио" – 3:1.

Криштиану Роналду в матче с "Лацио"

Криштиану Роналду в матче с "Лацио"

На церемонии награждения португалец снял с шеи медаль сразу же после того, как ее получил.

Отметим, что в этом матче прервалась невероятная серия Криштиану Роналду, который проиграл первый финал за последние шесть лет. Последний раз такое случалось в 2013 году, когда Роналду в составе "Реала" уступил "Атлетико" (1:2) в финале Кубка Испании. После этого Криштиану побеждал в 12-ти финальных матчах подряд.

Криштиану Роналду в матче с "Лацио"

Криштиану Роналду в матче с "Лацио"

Новости
Роналду чуть не избил пристававшего к нему фаната - фото, видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роналду забил невероятный "летающий" гол в матче чемпионата Италии.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Автор
Юрий Трохимчук
Место
Саудовская Аравия Эр-Рияд
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги