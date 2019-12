Роналду устроил демарш в "Ювентусе"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду был крайне недоволен поражением в матче за Суперкубок Италии с "Лацио". Матч состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и закончился победой "Лацио" – 3:1.

На церемонии награждения португалец снял с шеи медаль сразу же после того, как ее получил.

It's a winners medal or nothing for Ronaldo. pic.twitter.com/yNGqUfFxLO