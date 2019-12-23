Роналду устроил демарш в "Ювентусе"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду был крайне недоволен поражением в матче за Суперкубок Италии с "Лацио". Матч состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и закончился победой "Лацио" – 3:1.

Криштиану Роналду в матче с "Лацио"

На церемонии награждения португалец снял с шеи медаль сразу же после того, как ее получил.

It's a winners medal or nothing for Ronaldo. pic.twitter.com/yNGqUfFxLO — ESPN FC (@ESPNFC) December 22, 2019

Отметим, что в этом матче прервалась невероятная серия Криштиану Роналду, который проиграл первый финал за последние шесть лет. Последний раз такое случалось в 2013 году, когда Роналду в составе "Реала" уступил "Атлетико" (1:2) в финале Кубка Испании. После этого Криштиану побеждал в 12-ти финальных матчах подряд.

Криштиану Роналду в матче с "Лацио"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роналду забил невероятный "летающий" гол в матче чемпионата Италии.

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