Роналду пришлось ждать: репортаж с победного матча Украины в Литве

Зачастую матчи с аутсайдерами проходят быстро и незаметно, лишь результат в архивах напоминает об этих играх. Так было в отборе на ЧМ-2018 в гостевом матче с Косово, в квалификации Евро-2016 - в играх с Беларусю или Македонией, и так в каждом отборе.

Сейчас же Украина встретилась со скромным аутсайдером - Литвой. И этот матч стал одним из самых крутых для Украины в квалификации Евро-2020! Где еще сыграешь на гостевом стадионе с преимуществом болельщиков, на искусственном поле с поливом и диванами за воротами, а также оторвешься от ближайшего конкурента на 8 очков? Такое стало возможно только в первую субботу этого сентября в литовском Вильнюсе.

Осталась лишь вышка…

Проезжая мимо стадиона Литовской федерации футбола, украинцы недоуменно стали почесывать затылки: "Здесь действительно будет матч сборных в отборе на Евро?"

По сути, спорткомплекс местной федерации даже нельзя назвать "полноценным стадионом" - это поле с искусственным газоном, 3 трибуны на 5 000 зрителей в один ярус, а в одном торце - зона отдыха с мягкими диванами-пуфами (о них - позже). Сборная Украины ехала играть сюда после матчей на 33-тысячной "Арене-Львов" или 67-тысячном "Олимпийском"…

Из-за штучного газона система полива расположена на краях поля и бьет мощнее пожарных шлангов Максим Сухенко

Ко всему прочему, арена имеет только штучное покрытие - о натуральном здесь уже и не заикаются. Да, искусственная трава последнего поколения, на первый взгляд и не отличишь от настоящего газона. Но все же специфика игры - другая, отличающаяся от игры на обычной траве.

Хотя сборной Украины это, кажется, только помогло - они максимально использовали быстроту движения мяча и другие особенности газона, с первых минут влившись в игру. Единственное, что так и осталось непонятным - зачем литовцы включали для своего газона… полив? Натуральную траву поливают, чтобы она была покладистей и ускоряла движения мяча. А штучную зачем было поливать?

Диваны за воротами? Конечно, не прямо за линий или сеткой ворот, но почти. В торце основного поля расположена самая настоящая зона отдыха, где основной служит тот же штучный газон. Уже за пару часов до матча на разных конкурсах и общении в зоне отдыха было несколько сотен человек - люди отдыхали, играли в футбол, гуляли с детьми и классно расслаблялись в субботний вечер. А затем, кто не хотел (или не собирался) пойти на трибуны, просто наблюдал оттуда за футболом (краем глаза - и за своими детьми) на мягких пуфах-диванах. И только стоит подумать, как федерация замечательно использует место на стадионе, да еще и привлекает тех, кто не хочет идти смотреть на саму игру.

Зона отдыха прямо на матчах сборной у поля - отличный проект Максим Сухенко

В обыденной (или альтернативной, уже как посмотреть) реальности Литва должна была принять Украину на старом-добром стадионе "Жальгирис" вместимостью 15 тысяч. У болельщиков советской эпохи самые теплые воспоминания об этой арене. И сейчас, по прибытии в Вильнюс, нельзя было пройти мимо темы "Жальгириса" и хотя бы не наведаться к нему… Но местные только с удивлением пожимали плечами - еще с 2016-го стадиона не существует. После нескольких лет заброшенного состояния арену снесли под чистую и на ее месте построили отель. И сейчас осталась только одна вышка с прожекторами.

Одна вышка с прожекторами - все, что сейчас осталось от "Жальгириса" Максим Сухенко

Португалии пришлось подождать, сначала - Украина

Наибольшей фишкой этого поединка стала поддержка болельщиков и их распределение. Украинцы в который раз болели отлично, но сейчас их было больше… хозяев. В разы.

Так получилось благодаря нескольким факторам. Во-первых - матч в выходной день. На него смогли прийти и приехать действительно все желающие. Близость Вильнюса к Украине только способствовала, а ко всему прочем билеты быстро раскупили местные "заробитчане" и тамошняя диаспора, что в итоге в руках украинцев осталось почти 50 процентов мест на трибунах. А если смотреть по факту, но украинская атрибутика была фактически по всему стадиону - чисто литовским был сектор литовских ультрас.

Работники стадиона и литовской федерации даже удивлялись, что билеты на поединок с Украиной были раскуплены куда быстрее, нежели на матч с Португалией. С пиренейцами литовцы играют через два дня после нас, а билеты на оба матча поступили в продажу одновременно.

Болельщики сборной Украины встречались в самых разных футболках сборной разных времен Максим Сухенко

Но в целом на этот уик-энд столица Литвы примеряла на себя украинский образ. Центр города сплошь и рядом заполнили болельщики с сине-желтой символикой, которые наращивали свое присутствие все больше и больше. А за полтора часа до игры большинство организовалось в фанатский марш - поддержали сборную на уровне.

В итоге на подступе к стадиону все небольшая территория окрасилась в украинские цвета, что приходящие фаны тоже в желтых футболках (один из национальных цветов Литвы) просто терялись среди наших. Ну и зарядили украинцы просто бомбово - такого на выездных матчах Украина не исполняла давно.

Надо новый стадион, но никак не начнем…

В Вильнюсе такому раскладу сил особо не удивились - количество украинцев, приезжающий на работу или ПМЖ, с каждым годом потихоньку, но растет. До Украины в целом недалеко, а сами литовцы тепло относятся к украинцам и при возможности подчеркивают, что поддерживали нашу страну и в 2004-м, и в 2014-м во время Революции Достоинства. На воспоминания же о событиях 1991-го и штурма ТВ-центра в Вильнюсе сразу находят взглядом телебашню, которая видна практически из любой точки города.

Панорама Вильнюса Максим Сухенко

Максим Сухенко

Да, Вильнюс, несмотря на существенный прогресс в модернизации и европейской идентичности, до сих пор не может избавиться от закоренелых элементов советского устройства. Панельные пошарпанные 9-этажки - не редкое явление даже у центра, серо-бетонные здания администраций и культурных центров, а над Нярисом (главной рекой города) возвышается заброшенная бетонная глыба дворца спорта…

Этот Дворец спорта постигает та же судьба, что и "Жальгирис" - разрешение. Они идут друг за другом, как было и при жизни. Их еще больше объединила известная история из литовского спорта. Однажды матчи баскетбольной и футбольной сборной проходили фактически в одно время, но баскетбол - чуть раньше. Большинство любителей спорта, естественно, в первую очередь собрались на баскетбол, а по окончании поединка сразу несколько тысяч болельщиков буквально перебежали на трибуны футбольной арены. Очевидцы тех времен говорят, что в тот вечер даже сделали специальные билеты - сразу на футбол и баскетбол.

Заброшенный дворец спорта Максим Сухенко

Иногда создается впечатление, что Вильнюс специально опирается глобализации и масштабным проектам, стараясь максимально сохранить образ и дух прошлых веков. Образ города светлой архитектуры, тени величественных дубов и узких улочек. А новые здания - максимально аккуратные и невысокие, где не место небоскребам.

Миссия во многом отличная, но новый современный стадион таки стоит построить. К слову, в футбольных кругах Литвы это наболевший вопрос - по некоторой информации, на строительство новой арены в Вильнюсе уже 3-4 раза выделялся бюджет, но начало проектировки и строительство никак не начнется…

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