Триллер в Голландии: результаты отбора на Евро 24 марта

В воскресенье, 24 марта, состоялись очередные матчи квалификации чемпионата Европы по футболу-2020. 20 национальных сборных в группах С, E, G и I провели свои встречи.

Матчем дня стал настоящий триллер в Нидерландах, где команда Германии вела с преимуществом в 2 мяча, но едва не упустила победу. Победный гол был забит на 90-й минуте.

Кроме того, стоит отметить поединок Казахстан - Россия, который завершился со счетом 0:4. Ворота хозяев защищал уроженец Киева.

Группа С

Северная Ирландия – Беларусь 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 1:0 – 30 Эванс, 1:1 – 33 Стасевич, 2:1 – 87 Мадженнис.

Северная Ирландия – Пикок-Фаррелл, Льюис, Эванс, Кэткарт, Макнейр, Дэвис, Даллас, Джонс (Фергюсон, 85), Сэвилл, Макгинн (Мадженнис, 68), Лаферти (Бойс, 79).

Беларусь – Климович, Володько, Шитов (Поляков, 73), Мартынович, Сиваков, Драгун, Глеб (Путило, 66), Савицкий (Нехайчик, 85), Маевский, Стасевич, Лаптев.

Предупреждение: Лаптев (82).

Голландия – Германия 2:3 (0:2, 2:1)

Голы: 0:1 – 15 Сане, 0:2 – 34 Гнабри, 1:2 – 48 де Лигт, 2:2 – 63 Депай, 2:3 – 90 Шульц.

Голландия – Силлессен, Блинд, Думфрис, ван Дейк, де Лигт, Депай, де Йонг, Промес, Вейналдум, Бабел (Бергвейн, 46), де Рон (де Йонг, 90).

Германия – Нойер, Керер, Киммих, Зюле, Шульц, Сане, Кроос, Гинтер, Гнабри (Ройс, 88), Рюдигер, Горетцка (Гюндоган, 70).

Предупреждение: Блинд (38).

Группа G

Израиль – Австрия 4:2 (2:1, 2:1)

Голы: 0:1 – 8 Арнаутович, 1:1 – 34 Захави, 2:1 – 45 Захави, 3:1 – 55 Захави, 4:1 – 66 Дабур, 4:2 – 75 Арнаутович.

Израиль – Харуш, Таа (Хабши, 77), Даса, Дгани, Бен Харуш, Кайяль (Коэн, 72), Еини, Перец, Натхо, Захави, Дабур (Хемед, 80).

Австрия – Линднер, Хинтереггер, Драгович, Вебер (Янко, 60), Ульмер, Шлагер (Онисиво, 61), Лазаро, Забитцер, Жуль (Кайнц, 85), Арнаутович, Баумгартлингер.

Предупреждения: Таа (30), Лазаро (44), Дгани (52), Захави (55), Жуль (58), Драгович (60), Арнаутович (65), Онисиво (89).

Уэльс – Словакия 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 5 Джеймс.

Уэльс – Хеннесси, Дэвис, Лоуренс, Мифем, Робертс, Брукс (Робертс, 60), Уилсон (Волкс, 87), Смит, Аллен, Бэйл, Джеймс (Уильямс, 73).

Словакия – Дубравка, Пекарик (Шафранко, 90), Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Мак (Стох, 69), Куцка, Дуда (Дюриш, 65), Лоботка, Руснак, Гамшик.

Предупреждения: Мак (15), Вавро (31), Лоботка (41), Аллен (53), Брукс (60), Дюриш (69), Гамшик (86), Стох (90), Куцка (90).

Польша – Латвия 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 76 Левандовски, 2:0 – 84 Глик.

Польша – Шченсны, Паздан, Кендзера, Глик, Реца, Крыховяк, Зелиньски, Клих (Блашчиковски, 62), Гросицки (Франковски, 83), Пионтек (Милик, 87), Левандовски.

Латвия – Штейнбор, Дубра, Максименко, Ошс, Лайзанс, Исаев, Икауниекс, Ракель, Савальниекс (Габов, 80), Гутковский (Улдрикис, 70), Карашаускс (Тоберс, 85).

Предупреждения: Пионтек (25), Максименко (53), Кендзера (69), Икауниекс (73).

Группа E

Уэльс – Словакия 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 5 Джеймс.

Уэльс – Хеннесси, Дэвис, Лоуренс, Мифем, Робертс, Брукс (Робертс, 60), Уилсон (Волкс, 87), Смит, Аллен, Бэйл, Джеймс (Уильямс, 73).

Словакия – Дубравка, Пекарик (Шафранко, 90), Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Мак (Стох, 69), Куцка, Дуда (Дюриш, 65), Лоботка, Руснак, Гамшик.

Предупреждения: Мак (15), Вавро (31), Лоботка (41), Аллен (53), Брукс (60), Дюриш (69), Гамшик (86), Стох (90), Куцка (90).

Венгрия – Хорватия 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 13 Ребич, 1:1 – 34 Салаи, 2:1 – 76 Паткаи.

Венгрия – Гулачи, Барат, Кадар, Орбан, Паткаи, Джуджак (Беше, 85), Надь, Собослаи (Кальмар, 65), Ловренчич, Салаи, Надь (Варга, 40).

Хорватия – Калинич, Баришич (Леовац, 30), Едвай (Петкович, 77), Ловрен, Вида, Модрич, Перишич, Брозович, Ракитич, Ребич (Брекало, 67), Крамарич.

Предупреждения: Джуджак (63), Ловрен (82).

Группа I

Казахстан – Россия 0:4 (0:2, 0:2)

Голы: 0:1 – 19 Черышев, 0:2 – 45 Черышев, 0:3 – 52 Дзюба, 0:4 – 62, автогол Бейсебеков.

Казахстан – Непогодов, Бейсебеков, Логвиненко (Вороговский, 29), Малый, Ахметов, Зайнутдинов, Меркель, Муртазаев (Турысбек, 59), Куат, Суюмбаев, Перцух (Жуков, 85).

Россия – Гильерме, Кудряшов, Фернандес, Семенов, Джикия, Черышев, Газинский, Ионов (Игнатьев, 61), Ахметов (Ал. Миранчук, 72), Оздоев, Дзюба (Чалов, 82).

Предупреждения: Суюмбаев (50), Куат (59), Ахметов (64), Черышев (70), Зайнутдинов (90).

Сан-Марино – Шотландия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 4 Маклин, 0:2 – 74 Расселл.

Сан-Марино – Бенедеттини, Симончини (Лунадеи, 86), Палацци, Чеволи, Баттистини, Голинуччи, Муларони, Голинуччи, Витайоли (Нанни, 61), Берарди, Хирш (Грандони, 78).

Шотландия – Бэйн, О’Доннелл, Маккенна, Робертсон, Бейтс, Макгрегор (Мактомини, 57), Армстронг (Форрест, 71), Фрэйзер, Маклин, Расселл, Патерсон (Макналти, 37).

Предупреждения: Мактомини (90), Берарди (90).

Кипр – Бельгия 0:2 (0:2, 0:0)

Голы: 0:1 – 10 Азар, 0:2 – 18 Батшуайи.

Кипр – Пардо, Лайфис, Меркис, Кусулос, Иоанну, Эфрем (Шполярич, 75), Артиматас, Папулис, Маргаса, Антониу (Макрис, 81), Жуниор (Георгиу, 46).

Бельгия – Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален, Кастань, Дендонкер, Тилеманс, Азар (Феррейра Карраско, 68), Азар, Мертенс (Янузай, 57), Батшуайи (Прат, 89).

Напомним, что наша национальная команда в 1-м туре квалификации на Евро-2020 сенсационно сыграла вничью 0:0 с Португалией. Этот результат вызвал зависть в России.

25 марта Украина во 2-м туре сразится с Люксембургом.

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