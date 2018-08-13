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"Ребята пробивали": Хацкевич рассказал о подготовке "Динамо" к матчу со "Славией"

2.2тЧитать новость на украинском

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич признался, что его футболисты отрабатывают пробитие пенальти накануне ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с пражской "Славией". По словам наставника "бело-синих", команда также уделила особое вниманию изучению ошибок, допущенных в поединке в Чехии (1:1).

"Славия" исповедует свой футбол, и здесь нужно отдельно готовиться к ответной игре. Мы хотим несколько иначе провести ответный матч – лучше сыграть в центре поля и уделить внимание стандартам. Мы готовы ко всему. Хотя наша подготовка к матчу особо не меняется. Да, ребята самостоятельно пробивали пенальти. Но также будет занятие над групповым взаимодействием", – заявил Хацкевич на пресс-конференции в Киеве.

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Он добавил, что наряду со всеми к игре с чешской командой готовится вице-чемпион мира хорват Йосип Пиварич.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в первом матче со "Славией" упустило победу на последней добавленной минуте встречи, пропустив гол с пенальти. Во время матча сразу нескольких игроков гостей атаковали осы, из-за чего арбитру вначале встречи даже пришлось прервать матч для того, чтобы голкиперу киевлян Денису Бойко оказали помощь.

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Персона
Александр Хацкевич
Место
УкраинаКиев
Объект
ФК Динамо Киев
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Дно пробивали?
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