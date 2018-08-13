"Ребята пробивали": Хацкевич рассказал о подготовке "Динамо" к матчу со "Славией"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич признался, что его футболисты отрабатывают пробитие пенальти накануне ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с пражской "Славией". По словам наставника "бело-синих", команда также уделила особое вниманию изучению ошибок, допущенных в поединке в Чехии (1:1).

"Славия" исповедует свой футбол, и здесь нужно отдельно готовиться к ответной игре. Мы хотим несколько иначе провести ответный матч – лучше сыграть в центре поля и уделить внимание стандартам. Мы готовы ко всему. Хотя наша подготовка к матчу особо не меняется. Да, ребята самостоятельно пробивали пенальти. Но также будет занятие над групповым взаимодействием", – заявил Хацкевич на пресс-конференции в Киеве.

Он добавил, что наряду со всеми к игре с чешской командой готовится вице-чемпион мира хорват Йосип Пиварич.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в первом матче со "Славией" упустило победу на последней добавленной минуте встречи, пропустив гол с пенальти. Во время матча сразу нескольких игроков гостей атаковали осы, из-за чего арбитру вначале встречи даже пришлось прервать матч для того, чтобы голкиперу киевлян Денису Бойко оказали помощь.