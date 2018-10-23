"Реал" нашел неожиданную замену главному тренеру

Мадридский "Реал" подыскал замену главному тренеру Хулену Лопетеги, под руководством которого команда не может выиграть пять матчей подряд. Пост наставника "сливочных" может занять Жозе Моуриньо.

Корпоративный директор "Реала" уже провел переговоры с португальским специалистом, однако в их сотрудничестве возникли сложности. На данный момент "Особенный" возглавляет "Манчестер Юнайтед", который также провалил начало сезона. Моуриньо будет ждать, пока его действующий клуб не примет решение об его отставке, так как португалец не хочет терять 20 миллионов евро, которые ему придется заплатить в случае досрочного разрыва контракта, сообщает El Pais.

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Напомним, что "Особенный" уже возглавлял королевский клуб с 2010 по 2013 год и вместе с командой становился чемпионом Испании, а также выигрывал кубок и суперкубок страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, на должность главного тренера "Реала" претендует еще один легендарный тренер.