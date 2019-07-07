"Реал" избавится от Зидана ради голкипера сборной Украины

Голкипер "Реала" Люка Зидан этим летом покинет мадридский клуб. Как сообщает Marca, вторым вратарем в новом сезоне будет украинец Андрей Лунин.

По информации испанских СМИ 21-летний Люка перейдет в "Фуэнлабраду", которая намерена арендовать сына главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана и уже сделала соответствующий запрос в "Реал".

Сам Зидан-младший не скрывает, что также хочет покинуть королевский клуб ради игровой практики в основе.

Третьего вратаря Кейлора Наваса руководство "Реала" твердо намерено продать.

Напомним, что в нынешнем сезоне Андрей Лунин был отдан в аренду клубу "Леганес", за который провел 7 матчей, пропустил 7 мячей и 3 раза оставил свои ворота "сухими".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный тренер "Реала" Зинедин Зидан решил вернуть из аренды в "Леганесе" вратаря сборной Украины Андрея Лунина, и сделать его вторым голкипером в мадридской команде.

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