"Реал" - "Атлетико": онлайн видеотрансляция финала Суперкубка Испании

В Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе Короля Абдуллы мадридские "Реал" и "Атлетико" разыграют 36-й розыгрыш ежегодного Суперкубка Испании и 1-й по новому формату "финала четырёх".

Решающий матч начнется в 21:00 по киевскому времени (22:00 мск).

Фаворитом считаются хозяева, которым уже удавалось выигрывать данное противостояние в этом году, одержав победу со счетом 2-0. В прошлом году команды встречались дважды, и если первый матч завершился ничьей, то во втором также сильнее был футбольный клуб "Атлетико" Мадрид.

Плеер с трансляцией появится в этой новости ближе к началу поединка. Следите за обновлениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 января немецкий игрок мадридского "Реала" Тони Кроос отметился фантастическим голом в полуфинале Суперкубка Испании.

В матче против "Валенсии" нападающий сборной Германии забил прямым ударом с углового. В футболе такой мяч называют "сухой лист".

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