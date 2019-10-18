"Развивается десятилетиями": в "Динамо" рассказали о травме основного вратаря

Главный врач киевского "Динамо" Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья голкипера Дениса Бойко, перенесшего операцию на спине в Германии.

По его словам, на протяжении длительного времени вратарь обращался к медикам с жалобами на боль в области позвоночника. Детальное обследование в одной из киевских клиник показало наличие у Бойко грыжи в позвоночнике.

Денис Бойко ФК "Динамо"

"Денис в сопровождении врача "Динамо" отправился в Мюнхен, где есть несколько больниц, специализирующихся на подобных патологиях позвоночника. Там было принято решение об оперативном вмешательстве по удалению межпозвоночной грыжи. В целом, это обычная процедура. Подобная патология развивается годами, иногда десятилетиями. Учитывая специфику работы вратарей, которые делают до тысячи прыжков и падений за одну тренировку, это все приводит к хроническим изменениям межпозвоночных дисков", - рассказал врач "Динамо" в интервью пресс-службе клуба.

Леонид Миронов отметил, что операция состоялась 11 октября и прошла очень успешно.

"На следующий день Денис уже совершал прогулки в Германии, а через несколько дней вернулся в Киев. Вратарь чувствует себя хорошо, жалобы после операции исчезли. Специальная реабилитация займет от четырех до шести недель", — сообщил врач киевского клуба.

Сам Бойко опубликовал фото в Instagram, которое подписал боевым лозунгом "No pasaran!".

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Бойко получил травму на разминке перед матчем с "Лугано" в Лиге Европы. Позже стало известно, что в этом году основной голкипер "бело-синих" уже не сыграет.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!