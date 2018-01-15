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"Разразится чума": известный журналист анонсировал лишение России ЧМ-2018

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Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет не в России. Об этом заявил известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

"Я считают, что чемпионат мира по футболу в России не состоится. Второго февраля ждите интересных событий. В этот день будет чума. Разразится информационная чума. Ждите из Вашингтона интересных новостей", – заявил он в эфире канала NewsOne.

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При этом Гордон не стал уточнять, какого рода информация будет опубликована в прессе.

Как сообщал "Обозреватель", Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с официальным заявлением по поводу чемпионата мира по футболу 2018 года. В частности, в ведомстве заявили о якобы подготовке западными СМИ негативных материалов о будущем турнире.

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Тема
ЧМ-2018
Персона
Дмитрий Гордон
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