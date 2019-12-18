Распродажа в "Динамо": СМИ назвали футболистов, от которых избавится клуб

Киевское "Динамо" планирует провести массовую чистку состава и, в первую очередь, хочет избавиться от большого количества легионеров.

Как сообщает FC Dynamo Nation, руководство киевлян желает расстаться с защитниками Томашем Кендзерой, Карлосом Самбрано, Йосипом Пиваричем, Сидклеем и Тамашем Кадаром, полузащитником Мохаммедом Кадири и форвардами Жерсоном Родригесом и Франом Солем. Они могут быть отданы в аренду, но приоритетным вариантом является их полноценный трансфер.

Легионеры "Динамо" Футбол 24

Стоит отметить, что из этого списка только Кадар и Кендзера могут считаться игроками основного состава. Остальные легионеры на поле почти не появлялись.

Как сообщал OBOZREVATEL, шесть футболистов "Динамо" вошли в символическую сборную своей группы по Лиге Европы, несмотря на провальное выступление в турнире.

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