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18 декабря • обновлено в 14:40
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Распродажа в "Динамо": СМИ назвали футболистов, от которых избавится клуб

1.7т
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Киевское "Динамо" планирует провести массовую чистку состава и, в первую очередь, хочет избавиться от большого количества легионеров.

Как сообщает FC Dynamo Nation, руководство киевлян желает расстаться с защитниками Томашем Кендзерой, Карлосом Самбрано, Йосипом Пиваричем, Сидклеем и Тамашем Кадаром, полузащитником Мохаммедом Кадири и форвардами Жерсоном Родригесом и Франом Солем. Они могут быть отданы в аренду, но приоритетным вариантом является их полноценный трансфер.

Легионеры "Динамо"

Легионеры "Динамо"

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Стоит отметить, что из этого списка только Кадар и Кендзера могут считаться игроками основного состава. Остальные легионеры на поле почти не появлялись.

Как сообщал OBOZREVATEL, шесть футболистов "Динамо" вошли в символическую сборную своей группы по Лиге Европы, несмотря на провальное выступление в турнире.

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Персоны
Фран Соль Мохаммед Кадири Йосип Пиварич Томаш Кендзера Карлос Самбрано Жерсон Родригес Тамаш Кадар Сидклей
Тег
ФК Динамо Киев
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