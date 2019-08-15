Раскрыты детали контракта нового главного тренера "Динамо"

Известный украинский журналист Кирилл Крыжановский сообщил детали договора нового главного тренера киевского "Динамо" Алексея Михайличенко.

"Алексей Михайличенко подписал контракт с „Динамо“ на постоянной основе. Условия — 2 года+ 1 по согласованию сторон. В тренерский штаб точно вошли Вадим Евтушенко и Михаил Михайлов", — написал Крыжановский в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL,что поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Брюгге" завершился со счетом 3:3, что не позволило киевлянам продолжить участие в турнире.

На следующий день после матча белорусский тренер "бело-синих" вместе с тренерским штабом был уволен.

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