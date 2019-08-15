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Раскрыты детали контракта нового главного тренера "Динамо"

2.3т Читать материал на украинском

Известный украинский журналист Кирилл Крыжановский сообщил детали договора нового главного тренера киевского "Динамо" Алексея Михайличенко.

"Алексей Михайличенко подписал контракт с „Динамо“ на постоянной основе. Условия — 2 года+ 1 по согласованию сторон. В тренерский штаб точно вошли Вадим Евтушенко и Михаил Михайлов", — написал Крыжановский в своем Telegram-канале.

Раскрыты детали контракта нового главного тренера "Динамо"

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Как сообщал OBOZREVATEL,что поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Брюгге" завершился со счетом 3:3, что не позволило киевлянам продолжить участие в турнире.

На следующий день после матча белорусский тренер "бело-синих" вместе с тренерским штабом был уволен.

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Персоны
Алексей Михайличенко Кирилл Крыжановский
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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