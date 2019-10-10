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10 октября • обновлено в 21:15
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"Спал с Роналдо чаще, чем с женой": Роберто Карлос выдал откровение

3.1т Читать материал на украинском

Бывший бразильский футболист Роберто Карлос рассказал, как проводил свободное время, выступая за мадридский "Реал".

Роналдо и Роберто Карлос

Роналдо и Роберто Карлос

"Когда я вспоминаю те годы, то думаю: как нам удавалось все делать? Всё это безумие! После каждой игры нас ждали частные самолёты. Дэвид Бекхэм летел в одну сторону, Луиш Фигу и Зинедин Зидан — в другую. Роналдо и я отправлялись куда-то ещё, при том, что нам всегда надо было тренироваться уже через день. Роналдо я впервые встретил в 1993 году, и с тех пор мы всегда жили в одной комнате. Я спал с ним чаще, чем с женой", – цитирует 46-летнего Карлоса AS.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года Роберто Карлос в девятый раз стал отцом. Нынешняя супруга знаменитого в прошлом защитника родила ему девочку по имени Марина.

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Роберто Карлос Роналдо
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