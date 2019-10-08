"Хочу объяснить": Шевченко сделал окончательное заявление по "контракту с Миланом"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко опроверг все слухи о предложении "Милана" возглавить этот клуб.

"Я хочу сказать, что я никаких переговоров не вел ни с кем и не планирую этого делать в ближайшем будущем. Ведь у меня контракт с УАФ до лета следующего года и собираюсь довести этот проект до конца. Я считаю, что мы создали сейчас хорошую команду, мы имеем хорошие шансы выйти из группы и попасть на чемпионат Европы, это сейчас моя работа и моя задача", - заверил Андрей Николаевич в эфире радио "Язык футбола".

Шевченко подтвердил, что действительно встречался с Мальдини.

"Относительно публикации в Gazzetta Dello Sport по поводу моей встречи с Паоло Мальдини, хочу объяснить, что я на самом деле присутствовал на игре "Аталанта" - "Шахтер"в Милане и действительно после игры мы пошли в ресторан с друзьями. Но никаких предложений я не получал, и более того, я ни предложение не буду рассматривать", - подытожил украинский специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации итальянских СМИ Андрей Шевченко получил предложение возглавить "Милан", который переживает непростые времена. Также он выдвинул два условия итальянскому клубу.

Позже была опубликована реакция ФФУ.

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