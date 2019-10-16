"Это миф": директор "Реала" восхитился "сильной Украиной"

Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо опроверг устойчивый стереотип про Украину, что украинские футболисты, в отличие от испанцев или португальцев, не слишком техничные.

Испанец не согласен с утверждением, что украинцы обычно одерживают победы за счет лучшей функциональной готовности или везения.

"Это только миф. Ни в коем случае не разделяю этого мнения. Мы видим, что сейчас многими украинскими футболистами интересуются клубы из Европы. Их приглашают клубы мирового уровня. Дело техники, или дело тактики наживное. Хочу добавить, что Украина зарекомендовала себя перед миром как сильная страна, с очень сильным характером", – цитирует Бутрагеньо sport.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист "Альбасете" Роман Зозуля забил головой с 16 метров в 8-м туре второго дивизиона чемпионата Испании.

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