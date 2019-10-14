"Джип, телка, сауна..." Чемпион мира раскрыл проблему украинского футбола

Украинский тренер Александр Петраков, вместе с которым сборная Украины по футболу U-20 выиграла молодежный чемпионат мира-2019, поделился мнением о молодых футболистах.

По его словам, многие из них не стремятся развиваться.

dynamomania.com Александр Петраков

"Когда мы расставались с командой U-20, я им сказал, что они зависимы только сами от себя и от обстоятельств в жизни. Продолжать работать. Не бояться трудностей. Не выбирать удобную среду. Когда у тебя в команде 25 одинаковых человек, ты должен каждый день выходить на тренировку с нормальным пульсом и давлением. Ты должен выспаться и пахать", - сказал Петраков в интервью программе "Профутбол".

По мнению Петракова, в западных клубах уровень конкуренции гораздо выше, что останавливает украинских футболистов от переезда за границу.

Сборная Украины U-20 - чемпионы мира 2019 года FIFA

"Там два часа тренировки пашут, бьются. Чтобы попасть в число 18 лучших. И поэтому они думают: зачем мне ехать туда? Там, может, чуть-чуть больше будет денег. А здесь меня все устраивает. Я в своей стране. У меня есть деньги, я купил себе джип. Я игру сыграл. У меня телка, я пошел с ней в бар, на дискотеку. Всю ночь потанцевал. Завтра что у нас? Сауна? Пошел в сауну, попарился. Это удобная среда. А вот перейти на тот уровень и биться за место в составе многие не соглашаются", - отметил украинский тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины U-20 выиграла молодежный чемпионат мира по футболу-2019.

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